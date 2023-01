Vittoria importante per lo Sport Club Gravina. I ragazzi di Guadalupi trovano un successo fondamentale per la classifica in casa della Dierre Reggio Calabria. 72 – 69 (parziali 17-22, 33-38, 54-54) è il risultato finale a favore dei gravinesi, importante per il morale e che permette di guardare con più fiducia al girone di ritorno del campionato di Serie C Gold.

Queste le parole del tecnico Guadalupi al termine della gara:

“È stata la partita che ci aspettavamo e che avevamo preparato, con pressione sul perimetro per impedire il loro tiro da fuori ed evitare di essere battuti in uno contro uno per non andare in rotazione difensiva.

L’ultimo innesto da parte reggina di Smorto ha in qualche modo cambiato i nostri piani ma direi che i ragazzi se la sono cavata egregiamente.

Siamo stati bravi a reagire ai recuperi degli avversari e punti pesanti sono arrivati da Lalic, Barbera e Santonocito ma hanno dato un contributo importante anche Oluic e tutti coloro che hanno messo piede in campo.

Sicuramente abbiamo avuto un vantaggio dalla panchina corta della Dierre e questo ci ha consentito di conservare nel finale l’energia necessaria per vincere la partita”.