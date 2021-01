Bando per tecnici nelle Asp siciliane, prenotazioni attive dal 7 gennaio

Al via il bando per il reperimento di tecnici, informatici, assistenti sociali e amministrativi per le Asp siciliane. La richiesta sarà compilabile a partire dalle ore 15:00 del vicino 7 gennaio, nella piattaforma telematica indicata. Sarà il Policlinico “Martino” di Messina a fare da capofila nella registrazione degli utenti tramite il sito di riferimento. Alla luce dell’odierna crisi pandemica, in corso, le aziende sanitarie necessitano di “figure professionali per assicurare i fabbisogni ad Aziende e strutture commissariali impegnate nella pandemia”, la partecipazione è riservata ai diplomati e laureati.

Durata incarico connessa all’emergenza Covid

La durata dell’impiego è correlato all’emergenza Covid e per tutta la durata della campagna di vaccinazione. Gli elenchi dei professionisti verranno formulati in base alla data e all’ora di presentazione della domanda. Sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 del 10 gennaio.

Incarichi assegnati

Gli incarichi assegnati prevedono la collaborazione coordinata e continuativa come collaboratore amministrativo professionale, educatore professionale, collaboratore professionale assistente sociale, collaboratore ingegnere, assistente tecnico perito informatico, assistente amministrativo. Le attività dei selezionati: supportare le attività di tracciamento, il caricamento e lo sviluppo dei dati sulle piattaforme nazionali, regionali e aziendali. Ma saranno anche a sostegno di tutte le attività connesse alle vaccinazioni.

