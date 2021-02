Bambina necessita di cure speciali, sostienila con la raccolta fondi: “Insieme per Giorgia”

Il dirigente scolastico Dott.Ssa Daniela Fonti su“Sono venuta a conoscenza che un’alunna del nostro Istituto necessita di cure speciali presso una struttura Sanitaria Romana, ne consegue che l’impegno sarà importante”. Alcuni docenti che conoscono personalmente la bambina e l’hanno seguita in questo percorso didattico hanno dato vita, infatti, ad una raccolta fondi per essere più vicini possibili alla piccola e alla famiglia. “Faccio appello alla grande sensibilità e generosità che vi ha sempre contraddistinti, chiedendovi di partecipare in tanti a questa raccolta”.