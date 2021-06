Auto ribaltata sul viale Mediterraneo: ferito il giovane conducente

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera sul Viale Mediterraneo, dopo il curvone in direzione Catania.

Il conducente di un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Il giovane occupante del veicolo é stato soccorso dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del Servizio 118, e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il tratto stradale è stato chiusa per il tempo necessario ai rilievi del caso. Al momento non si ha notizia altri veicoli coinvolti nell’incidente.

E.G.