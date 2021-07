Un incidente autonomo si è verificato pochi minuti fa lungo la via Nazionale all’altezza della rotonda del Centro Commerciale Ciclope ad Acitrezza.

L’auto è capottata per cause ancora in via di ricostruzione e non si hanno informazioni in merito alle condizioni del conducente.

Sul posto le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso.

E.G.