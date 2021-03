AstraZeneca, sospesa la somministrazione in Sicilia

Sospese in Sicilia le somministrazioni delle dosi AstraZeneca. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha firmato il provvedimento in linea con la decisione dell’Aifa di sospendere il vaccino anglo-svedese dopo i sequestri di due lotti partiti in Sicilia e in Piemonte. Si attende, infatti il “verdetto” dell’Ema.

Chi aveva prenotato la propria dose del vaccino, dunque, dovrà aspettare.

«Attendiamo le decisioni dell’Aifa», dice Razza. Sulla sostituzione della vaccino AstraZeneca con altri vaccini autorizzati in Europa, Razza è cauto: «Attendiamo le determinazioni dell’Aifa».

Al momento i decessi o i malori a seguito della somministrazione dell’AstraZeneca sono 30 su 5 milioni di vaccinati: prende pian piano forma l’ipotesi di una sindrome rara, riscontrata in alcuni vaccinati e che l’Ema presume possa essere uno degli effetti collaterali ossia un calo di piastrine e la presenza di coaguli del sangue.

