Aspiranti modelle abusate: Pampa e Vicari arrestati per violenza e prostituzione minorile

Nella lista degli indagati figura, inoltre, una terza persona finita ai domiciliari. Questo ignoto G.F è indagato del reato di prostituzione minorile e per aver intrattenuto rapporti sessuali con una ragazza non ancora diciottenne in cambio di denaro.

Gli investigatori, ricostruendo la dinamica sono risaliti ad almeno un episodio di violenza sessuale dietro all’inchiesta e un giro di prostituzione gestito da Pampa e Vicari. Il giro avrebbe coinvolto anche le modelle iscritte alle agenzie di cui gli indagati sono i titolari, la Vanity Models Management e la Max Services Agency.

La denuncia di una ragazza minorenne