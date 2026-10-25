Lelio Bonaccorso lancia l’“Artivismo” a Messina: artisti e cittadini in campo per salvare il patrimonio del Museo Accascina

di Tindaro Guadagnini

25 Ottobre 2026

Dopo il furto delle tavole di Antonello da Messina, il fumettista messinese Lelio Bonaccorso promuove, insieme a Daniele Mircuda, una campagna di sensibilizzazione che coinvolge scrittori, artisti e volontari. Il 7 novembre un’assemblea pubblica alla Galleria Vittorio Emanuele per discutere del futuro del patrimonio artistico cittadino.

MESSINA – Trasformare l’indignazione in partecipazione e riportare la cultura al centro del dibattito cittadino. È questo l’obiettivo di Artivismo, l’iniziativa promossa da Lelio Bonaccorso e Daniele Mircuda per accendere nuovamente i riflettori sul Museo regionale Accascina e sul valore del patrimonio artistico messinese.

Dopo il furto delle tavole di Antonello da Messina, secondo i promotori, l’attenzione mediatica si è progressivamente affievolita, senza che seguissero iniziative sufficienti a rilanciare il museo e le sue collezioni. Una situazione che ha spinto Bonaccorso e Mircuda a mobilitare artisti, scrittori e cittadini, con l’intento di contrastare l’indifferenza e sollecitare una riflessione pubblica sulle condizioni e sulle prospettive del patrimonio culturale della città.

Il fumettista messinese Lelio Bonaccorso è tra i protagonisti di questa iniziativa, che sceglie il linguaggio dell’arte e della creatività per raggiungere direttamente la cittadinanza. Perché, come sottolineano i promotori, il problema non riguarda soltanto il furto, ma anche la scarsa conoscenza di un patrimonio che potrebbe rappresentare una risorsa culturale ed economica per Messina.

Aforismi e opere d’arte per risvegliare la città

Il progetto ha coinvolto numerosi nomi della cultura siciliana. Scrittori e scrittrici hanno realizzato aforismi dedicati ai beni culturali, accompagnati da immagini di celebri opere d’arte dell’Isola.

I messaggi sono stati raccolti in originali buste artigianali preparate dai cittadini volontari e disseminate in diverse zone del territorio: da Giampilieri a Pezzolo, da Ortoliuzzo al centro cittadino, lungo la litoranea.

Una forma di comunicazione originale, pensata per portare l’arte fuori dai musei e farla incontrare con le persone nella vita quotidiana. Un gesto simbolico che vuole trasformare la sensibilizzazione in partecipazione e ricordare che la tutela dei beni culturali riguarda l’intera comunità.

Tra le autrici e gli autori che hanno aderito figurano Stefania Auci, Nadia Terranova, Stefania Petyx, Catena Fiorello, Eliana Camaioni, Simona Lo Iacono, padre Antonio Spadaro, Anna Mallamo, Giusy Arimatea, lo stesso Lelio Bonaccorso e Francesco Musolino.

L’iniziativa si è avvalsa anche del supporto del Comitato degli Artisti e della collaborazione di numerosi cittadini volontari.

Il 7 novembre l’assemblea pubblica

La campagna guarda ora a un momento di confronto aperto alla cittadinanza. Ogni busta contiene infatti un invito all’assemblea pubblica fissata per il 7 novembre, alle ore 11, alla Galleria Vittorio Emanuele di Messina.

Al centro dell’incontro ci saranno il futuro del patrimonio artistico custodito al Museo Accascina e la presentazione di una strategia concreta per valorizzarlo.

L’obiettivo è superare la fase della denuncia e individuare percorsi capaci di restituire al museo visibilità, attenzione e centralità nella vita culturale cittadina.

Con Artivismo, Lelio Bonaccorso, Daniele Mircuda e i cittadini che hanno aderito alla campagna lanciano un appello alla partecipazione: non basta indignarsi di fronte a un furto o alla perdita di attenzione pubblica. Occorre costruire una mobilitazione duratura, capace di coinvolgere la comunità e sollecitare iniziative concrete.

Il messaggio è rivolto a chiunque abbia a cuore Messina, la sua storia e la sua bellezza. Perché il patrimonio artistico non è soltanto una testimonianza del passato, ma una risorsa per il presente e per il futuro della città.

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Tindaro Guadagnini