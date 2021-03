Arrestato l’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto

Con l’accusa di omissione di soccorso, è stato arrestato Takayuki Morimoto ex attaccante del Catania oggi al Luqueno nella prima divisione del Paraguay.

Il calciatore a bordo della propria auto avrebbe investito un motociclista. Come testimoniano i segni sulla vettura -completamente distrutta sul lato destro- l’impatto sarebbe stato decisamente violento. Ma nonostante questo, Morimoto non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

All’arrivo della polizia, il giapponese è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 0,41 mg. Adesso la sua posizione sarà al vaglio delle autorità. Certamente non un debutto positivo per Morimoto che non ha ancora giocato la sua prima partita nella squadra ‎paraguaiana.

Prima di approdare nella città sudamericana, il giocatore ha militato in Giappone nell’Avispa Fukuoka.

E.G.