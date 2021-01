Arrestato corriere della droga: nel tir nascondeva 6 kg di marijuana

Nascondeva 6 kg di marijuana all’interno di un Tir: arrestato a Catania un corriere della droga.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania, con l’ausilio di una unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego del capoluogo, hanno sottoposto a controllo, presso un’area di servizio situata sulla tangenziale di Catania, un autoarticolato condotto da Christian Amato, nativo di Niscemi (CL) e

residente a Caltagirone.

La reazione di Amato all’inizio dell’attività ispettiva ha convinto i militari ad effettuare una perquisizione sia personale sia del TIR. Le accurate e approfondite attività di ricerca hanno così permesso di ritrovare e

sequestrare, in un borsone da viaggio, 5,8 kg di marijuana – destinati alla illecita vendita nella città di Catania – e di trarre in arresto, in flagranza di reato, il predetto Amato.

La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, qualora messa in commercio al dettaglio, avrebbe comportato un provento illecito pari a circa 60.000 euro. Scattano così gli arresti domiciliari per il corriere.

E.G.