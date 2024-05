In occasione della Notte dei Musei, il 18 maggio in tutta Europa, con aperture notturne di siti e parchi archeologici, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, propone visite guidate in alcuni dei più importanti siti archeologici del territorio: il Museo Regionale Accascina, il Museo Diocesano di Lipari, il piccolo Museo delle maioliche eoliane “Maduni pinti” e il Castello di Milazzo.

Le visite guidate saranno condotte da guide turistiche abilitate della Regione Siciliana, grazie alla disponibilità e all’entusiasmo con cui il direttore del Museo di Messina, Orazio Micali, il Direttore del Museo diocesano di Lipari, Arcivescovo Giovanni Accolla, e Pietro Lo Cascio, responsabile del piccolo Museo delle maioliche eoliane “Maduni pinti” hanno accolto l’iniziativa. L’evento al Castello di Milazzo è, inoltre, patrocinato dal Comune.

“Ringraziamo i responsabili di questi siti museali per la sensibilità e la disponibilità dimostrata – commenta Giuseppina Florio, presidente dell’Associazione guide turistiche Eolie Messina Taormina – Lavoreremo su più fronti, mettendo le nostri migliori guide a servizio di tutti coloro che desiderino approfittare di quest’occasione per conoscere meglio i nostri tesori artistici e archeologici”. La prenotazione dei tour è obbligatoria. Per informazioni su orari ed eventuali costi è sufficiente inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero dedicato per ciascun sito:

– Museo Accascina di Messina: 329 5381130;

– Piccolo museo delle Maioliche Eoliane 349 6524956;

– Museo Diocesano di Lipari: 371 4171565;

– Castello di Milazzo: 339 6252313.

I siti resteranno aperti dalle 20 alle 23. Al castello di Milazzo sono previsti 2 turni di visite guidate: alle 19:00 e alle 19:30.