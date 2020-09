Anno scolastico riparte a singhiozzo. Ugl: “Situazione inedita e delicata”

L’anno scolastico 2020/2021 riparte a singhiozzo a Catania e provincia. Alcune istituzioni scolastiche hanno infatti anticipato l’inizio, fissando il suono della campanella già per il 7 settembre. Mentre altre, a scaglioni, avvieranno le lezioni da giorno 24.

Il tutto in un quadro di incertezze e preoccupazioni

C’è amarezza nelle parole del segretario territoriale Ugl Giovanni Musumeci ed il segretario della federazione provinciale Scuola Giusy Fiumanò:« Nonostante i vari interventi da parte del nostro sindacato sul tema, dobbiamo prendere atto che ancora adesso sussistono delle criticità dal punto di vista organizzativo. Problemi causati da soluzioni statali tardive che, a cascata, si sono riverberate inevitabilmente sulle scuole. Parliamo di ritardi nella consegna dei banchi, nel reperimento di ulteriori spazi da parte degli enti locali. Quest’ultimi, infatti, solo nella seconda metà di agosto hanno ricevuto l’autorizzazione ad affittare locali. Ma anche nelle piccole manutenzioni, nelle nomine del personale docente ed Ata da parte dell’Ambito territoriale scolastico».

«In quest’ultimo caso le procedure telematiche farraginose hanno fatto da padrone. Convocazioni per incarichi a tempo determinato che hanno messo in forte difficoltà gli aspiranti. Questi costretti continuamente collegarsi al sito dell’ufficio At per avere notizie sulle convocazioni ed a riempire modelli e moduli entro tre giorni, con l’ansia di inviare il tutto entro le ore 23.59! Più opportuno a nostro avviso – dicono Musumeci e Fiumanò – un rinvio della riapertura delle scuole per dare più tempo ai dirigenti scolastici ed ai comuni di ridurre il più possibile i disagi».

“Massima collaborazione per superare le criticità”

«Purtroppo non è andata così. E quindi oggi ci sentiamo in dovere, come organizzazione sindacale, di rivolgere un appello a tutti i soggetti coinvolti -dal personale ai genitori- alla massima responsabilità. Riteniamo essenziale che i genitori stessi siano collaborativi sentendosi pienamente responsabili, insieme alle realtà scolastiche, del processo di riuscita in assoluta sicurezza delle attività didattiche. Riteniamo ed auspichiamo dunque – aggiungono i due segretari – che tutte le componenti coinvolte, attivando il massimo buon senso, collaborino fattivamente per superare ogni criticità. A cominciare dalla corretta adozione delle linee guida imposte e degli indispensabili accorgimenti a salvaguardia di chi nelle scuole ci lavora. Ma anche a tutela di coloro che, come gli alunni, hanno tutto il diritto di frequentare le lezioni in sicurezza e serenità».

«Come Ugl, continuiamo ad invocare la necessità di una cabina di regia metropolitana. Non è affatto possibile lasciare alla discrezionalità delle singole istituzioni come operare ed interpretare quanto di poco chiaro viene propinato dal Ministero dell’Istruzione. Ancora una volta, quindi, chiediamo l’istituzione di una struttura che abbia una visione d’insieme. – concludono – E che possa contribuire ad affrontare nel migliore dei modi questa difficile sfida, pur consapevoli che il Covid-19 è una realtà e bisogna conviverci».

E.G.