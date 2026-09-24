Annalisa, Ma io sono fuoco diventa Platinum Edition

Il 9 ottobre arriva la nuova edizione dell’album, tra brani inediti, registrazioni live e la nuova collaborazione con Madame

Il viaggio di Ma io sono fuoco non è ancora arrivato ai titoli di coda. Annalisa lo chiude con una nuova edizione dell’album, Ma io sono fuoco Platinum Edition, in uscita il 9 ottobre per Atlantic Records/Warner Music Italy.

Un progetto che riprende il disco pubblicato nel 2025 e ne amplia il racconto attraverso la dimensione dal vivo, quella che negli ultimi mesi ha accompagnato Annalisa sui palcoscenici dei palasport italiani con il tour Ma noi siamo fuoco. La nuova versione sarà disponibile in doppio CD e triplo vinile e conterrà l’album originale insieme alle registrazioni live del tour.

Un album che torna sul palco

La parte live diventa così uno degli elementi centrali della Platinum Edition. Le canzoni di Ma io sono fuoco vengono riproposte nella loro versione dal vivo, restituendo anche la dimensione del tour che ha accompagnato l’artista nell’ultimo anno.

Tra le registrazioni presenti figurano “Piazza San Marco” con Marco Mengoni, registrata a Torino il 13 dicembre 2025, e “Avvelenata” con Paolo Santo, incisa durante il concerto di Milano del 29 novembre 2025.

Arriva “Amica” con Madame

La novità più attesa è però “Amica”, il brano che Annalisa ha reinterpretato insieme a Madame. La nuova versione, pubblicata il 18 settembre, rappresenta la prima collaborazione tra le due artiste e trova spazio nella tracklist della Platinum Edition.

Accanto al duetto compare anche “Canzone Estiva”, altro tassello che arricchisce la nuova versione del progetto.

La dimensione live al centro del progetto

Con Ma io sono fuoco Platinum Edition, Annalisa riunisce così il lavoro in studio e quello portato sul palco. Il tour Ma noi siamo fuoco ha attraversato i principali palasport italiani tra novembre 2025 e maggio 2026, con 24 date sold out e oltre 170 mila spettatori complessivi, secondo i dati diffusi in occasione dell’annuncio della nuova edizione.

Il disco originale, pubblicato nell’ottobre 2025, aveva debuttato al primo posto della classifica FIMI e ha successivamente raggiunto la certificazione Platino.

Il 9 ottobre, dunque, Ma io sono fuoco torna in una veste più ampia, con le canzoni dell’album, le loro versioni dal vivo e nuove collaborazioni. Un capitolo che accompagna Annalisa verso il prossimo grande appuntamento della sua carriera, il concerto previsto a San Siro il 12 giugno 2027.