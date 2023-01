Le avevamo definite “vecchie e decadenti”. La prima stagione di And just like that, non ci aveva emozionato poi così tanto.

Dopo il colpaccio della morte di Mr Big, tutto il luccichio che ha sempre caratterizzato Sex and the City è svanito in un attimo. Non più 50 e favolose, come le avevamo lasciate al termine del secondo film. Adesso le “ragazze”, seppur ancora ben vestite, parlano di qualità del salmone (Carrie!), si alcoolizzano (Miranda!), hanno problemi con le figlie adolescenti (Charlotte!). Non c’è più sex senza Samantha e l’unico a darsi da fare è il figlio diciassettenne di Miranda.

Un successo? Forse più per la tanta attesa. Abbiamo forse sopravvalutato l’evento, sperando forse di ritrovarle come le avevamo lasciate e sperando che la favola Carrie e Big potesse continuare.

Eppure nonostante tutto, And just like that avrà la sua seconda stagione. A pubblicare qualche foto proprio del set è stata la stessa Sarah Jessika Parker. Le foto la ritraggono mano nella mano con Aiden. Anche lui è sicuramente cresciuto, ma pur sempre affascinante. Una volta il mondo delle fan si divideva: c’era chi pensava che l’uomo giusto per Carrie fosse assolutamente Aiden e con il secondo film ha sperato quasi in un ritorno di fiamma. C’è chi invece ha sempre sostenuto l’amore tormentato con Big. Fatto fuori Big non resta che Aiden, che ancora, a quanto pare, continua ad attendere la sua Carrie.ù

A 60 anni e vedova quindi, si può tornare ancora ad amare davvero? Forse, se si indossano le Manolo è un si!

Per scoprire cosa succederà dobbiamo ancora attendere.