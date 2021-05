Ancora sbarchi a Lampedusa: un centinaio di migranti approdati nella notte

Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa. Dopo i quasi 2000 migranti approdati sull’isola la scorsa settimana, stanotte soccorse oltre un centinaio di persone. Come se non bastasse, stamane sono attesi altri 19 migranti dalla Tunisia.

Nella notte, infatti, soccorso un barcone con 61 persone a bordo, tra cui 8 minori e 5 donne, due delle quali incinte. Poco dopo, intercettata un’altra carretta del mare con 73 migranti, tutti uomini. Dopo un primo triage sanitario, questi sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove, prima degli ultimi arrivi, erano circa 220 gli ospiti a seguito delle manovre di ricollocamento eseguite nei giorni scorsi.

Inoltre, durante la notte una barca con 99 persone a bordo, la maggior parte dei quali ha raccontato di provenire dalla Siria, è stata soccorsa, invece, in alto mare dalla Sea Eye: «Ora ci sono circa 330 rifugiati sulla nostra nave. L’equipaggio sta lavorando al limite», scrive l’Ong.