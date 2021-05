Anche gli odontoiatri scendono in campo nelle vaccinazioni in Sicilia

Come aderire?

Come i medici di medicina generale e gli altri professionisti impegnati negli hub vaccinali, anche i medici odontoiatri aderiranno a pieno titolo alla campagna vaccinale. Tra i requisiti necessari rientra la vaccinazione a ciclo completo. Gli odontoiatri potranno somministrare i vaccini presso i centri e hub vaccinali o unità mobili indicate dalle relative Aziende Sanitarie di riferimento. Non sarà consentito il reclutamento al di fuori degli iscritti all’Albo.

Toccherà agli stessi Ordini comunicare alle ASP l’elenco di chi ha manifestato la propria disponibilità e la loro partecipazione sarà parametrata sulla base dell’effettivo fabbisogno di personale per garantire i target di somministrazione e i criteri di reperimento oggettivi. La Regione Siciliana potrà, con successivo atto, autorizzare l’inoculazione dei vaccini da parte dei medici dentisti presso ulteriori sedi rispetto a quelle individuate, tra cui gli studi odontoiatrici inseriti su base volontaria nella rete dei punti di vaccinazione.

Prima di iniziare l’attività vaccinale, sarà necessario partecipare all’evento formativo raccomandato per tutti gli operatori vaccinali e disponibile sul sito www.eduiss.it. e mostrare l’attestato di formazione online.

Il compenso previsto è: 31,50 euro per ora di attività in un centro vaccinale, hub vaccinale o unità mobile;6,16 per ogni singola somministrazione più 3,84 euro per attività connesse (caricamento dati, gestione del consenso, DPI) per un totale di 10,00 euro omnicomprensivo per inoculazione presso il proprio studio.

La campagna vaccinale in Sicilia

Si aprono oggi le prenotazioni per gli over 40: intanto l’Isola fa un balzo in avanti. Da ultima per percentuale di vaccinazioni acquista posizioni, grazie al boom di vaccinazioni degli ultimi giorni.