Luigia Lollobrigida, detta Gina, in campo per le elezioni: l’attrice sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare e capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.

A confermarlo i depositanti della lista alla Corte d’Appello di Roma. Candidata a 95 anni, per la Lollobrigida non è la prima esperienza in politica: nel 1999, alle elezioni europee, si candidò al Parlamento europeo con i Democratici. L’attrice ricevette circa 10mila preferenze ma non fu eletta.

Adesso, tocca riprovarci.

«Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo», afferma la star del cinema in un’intervista al Corriere della Sera.

E.G.