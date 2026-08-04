Anabattisti, i “ribelli” della Riforma: la storia del movimento religioso che cambiò il cristianesimo

Quando si parla di Riforma protestante, i nomi che vengono subito alla mente sono quelli di Martin Lutero, Giovanni Calvino e Ulrico Zwingli. Eppure, nel turbolento XVI secolo, un altro movimento religioso prese forma, suscitando timore tanto tra i cattolici quanto tra gli stessi riformatori: quello degli anabattisti.

Perseguitati, incarcerati e spesso condannati a morte, gli anabattisti rappresentano uno dei capitoli più drammatici e, al tempo stesso, meno conosciuti della storia del cristianesimo europeo.

Chi erano gli anabattisti?

Il termine “anabattista” deriva dal greco ana (“di nuovo”) e baptizein (“battezzare”), ovvero “ribattezzatore”. Era un appellativo attribuito ai membri del movimento perché rifiutavano il battesimo ricevuto da neonati, sostenendo che il sacramento dovesse essere amministrato soltanto a persone adulte, capaci di professare consapevolmente la propria fede.

Gli anabattisti, tuttavia, non consideravano il loro battesimo una ripetizione del precedente: ritenevano semplicemente nullo quello infantile, in quanto imposto a chi non poteva scegliere liberamente.

Questa convinzione, oggi condivisa da diverse confessioni cristiane evangeliche, all’epoca rappresentava una sfida radicale all’ordine religioso e politico dell’Europa.

Le origini nella Riforma protestante

Il movimento nacque intorno al 1525 a Zurigo, in Svizzera, all’interno dell’ambiente della Riforma guidata da Ulrico Zwingli.

Alcuni suoi collaboratori ritenevano che la riforma procedesse con troppa prudenza e che la Chiesa dovesse essere trasformata in maniera molto più profonda, tornando al modello delle prime comunità cristiane descritte nel Nuovo Testamento.

Tra i principali protagonisti figuravano Conrad Grebel, Felix Manz e George Blaurock, considerati i fondatori del primo nucleo anabattista.

La loro idea era semplice quanto rivoluzionaria: la Chiesa doveva essere composta esclusivamente da credenti che avessero scelto liberamente di aderire alla fede, senza imposizioni dello Stato.

Una Chiesa separata dal potere politico

È proprio questo uno degli aspetti che rende gli anabattisti sorprendentemente moderni.

In un’epoca in cui religione e governo erano strettamente legati, essi sostenevano la separazione tra autorità civile e comunità religiosa. Lo Stato aveva il compito di amministrare la giustizia; la Chiesa, invece, doveva occuparsi esclusivamente della vita spirituale.

Molti gruppi anabattisti rifiutavano inoltre il giuramento, il servizio militare e qualsiasi forma di violenza, professando una rigorosa nonviolenza ispirata al Vangelo.

Una posizione che li rese sospetti agli occhi delle autorità, convinte che il rifiuto delle armi e dei giuramenti costituisse una minaccia alla stabilità sociale.

Le persecuzioni

Essere anabattista nel XVI secolo significava vivere costantemente in pericolo.

Cattolici e protestanti, pur divisi da profonde differenze teologiche, trovarono un terreno comune nella repressione del movimento.

Molti anabattisti furono arrestati, torturati e giustiziati. In un’amara ironia della storia, alcuni vennero condannati alla morte per annegamento, una pena scelta proprio come simbolica risposta alla pratica del battesimo per immersione professata dal movimento.

Le comunità sopravvissero riunendosi clandestinamente, spesso nelle campagne o nelle abitazioni private, alimentando una rete di solidarietà che contribuì alla diffusione delle loro idee in numerose regioni europee.

L’episodio di Münster

La storia degli anabattisti è però segnata anche da una pagina controversa.

Tra il 1534 e il 1535 un gruppo estremista conquistò la città tedesca di Münster, instaurando un regime teocratico caratterizzato da violenze, imposizioni religiose e pratiche radicali, tra cui la poligamia.

L’esperimento terminò nel sangue con l’intervento delle autorità, ma il suo impatto fu enorme.

Per secoli l’intero movimento anabattista venne identificato con quella vicenda, nonostante la maggioranza delle comunità avesse sempre condannato ogni forma di violenza.

L’eredità di Menno Simons

Dopo la tragedia di Münster, il movimento trovò una nuova guida in Menno Simons, un ex sacerdote cattolico olandese.

Fu lui a riorganizzare molte comunità anabattiste attorno a principi di pace, semplicità di vita, solidarietà e rigorosa fedeltà al Vangelo.

Dai suoi insegnamenti nacquero i mennoniti, ancora oggi presenti in numerosi Paesi del mondo e impegnati in attività sociali, educative e umanitarie.

Dalla tradizione anabattista derivano inoltre gruppi come gli Amish e gli Hutteriti, che continuano a rappresentare una testimonianza vivente di quella particolare interpretazione del cristianesimo nata quasi cinque secoli fa.

Un’eredità ancora attuale

Molti principi sostenuti dagli anabattisti, un tempo considerati rivoluzionari, sono oggi largamente riconosciuti nelle democrazie moderne.

La libertà religiosa, la separazione tra Stato e Chiesa, la scelta personale della fede e il rifiuto della violenza costituiscono valori che trovano profonde radici anche nell’esperienza di queste comunità perseguitate.

La loro storia ricorda come il pluralismo religioso sia stato conquistato attraverso secoli di conflitti e sacrifici, e come idee considerate sovversive in un determinato momento storico possano, con il tempo, contribuire a ridefinire il concetto stesso di libertà.

Gli anabattisti non furono semplicemente una corrente della Riforma protestante. Furono uomini e donne che pagarono con l’esilio, il carcere e spesso con la vita la convinzione che la fede dovesse essere una scelta libera e personale. Un messaggio che, a quasi cinquecento anni di distanza, continua a interrogare credenti e non credenti sul rapporto tra coscienza, potere e libertà.

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