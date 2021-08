Amministratore “Nonna Vincenza” si incatena nello store dell’aeroporto

Paolo Pistone, amministratore della catena dolciaria “I dolci di Nonna Vincenza” si è incatenato nello store dell’aeroporto di Catania.

«Si porta a conoscenza della stampa che l’amministratore di Nonna Vincenza, Paolo Pistone – si legge in una nota della P.A.S. Srl – si è incatenato davanti lo store sito all’interno della stazione aeroportuale di Catania per protestare e denunciare azioni ingiuste e fortemente lesise messe in atto dalla SAC, società di gestione aeroportuale di Catania».

«Sarà cura del Signor Pistone replicare anche a note che hanno indebitamente screditato la

gestione amministrativa dell’azienda storica siciliana».

E.G.