Amministrative, Conte aprirÃ  ad Adrano il tour elettorale

Giuseppe Conte sbarca in Sicilia. Conte, infatti, inaugurerà la lunga giornata di incontri sull’isola già il 6 ottobre alle ore 15 ad Adrano, a sostegno del candidato di coalizione Vincenzo Calambrogio.

Alle 17 si sposterà a Ramacca per sostenere la candidata del M5S Teresa Corallo. Alle 18 a Grammichele per un evento con il sindaco uscente del M5S Giuseppe Purpora.

A concludere la giornata, alle 20, presenzierà a Caltagirone per il candidato di coalizione Fabio Roccuzzo sindaco.

Nella giornata successiva, il 7 ottobre, alle ore 11 sarà a Misterbianco a sostegno di Massimo La Piana.

“Siamo onorati di avere Giuseppe Conte, presidente e leader apprezzato dalla stragrande maggioranza degli italiani, al nostro fianco nella battaglia per le amministrative” ha chiosato il deputato alla Camera Eugenio Saitta. Ad accompagnare Conte nelle piazze catanesi, oltre Saitta, ci saranno il deputato nazionale Gianluca Rizzo e il parlamentare all’ARS Francesco Cappello.

Proprio a Misterbianco c’è grande fermento, lato Movimento Cinque Stelle. Il numero uno e leader dei “grillini” Giuseppe Conte arriverà per la promozione del candidato dei cinque stelle Massimo La Piana nella campagna elettorale in corso, con le elezioni che si terranno il 24 ottobre.

Pure a Misterbianco si vota per rinnovare l’intero corpo elettorale: quattro saranno, infatti, i nomi che concorreranno a sindaco. Si va da Nino Di Guardo (ex sindaco uscente) fino a Ernesto Calogero, passando per Marco Corsaro e Massimo La Piana.

Proprio La Piana potrà contare sul sostegno dell’ex Premier Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle, oltre che della lista civica Attiva Misterbianco. Conte presenzierà, infatti, alle ore 11, in piazza Berlinguer. Assieme a lui presenzieranno il candidato La Piana, il deputato nazionale Luciano Cantone e la deputata regionale Jose Marano.

Pure il deputato Cantone ha voluto accogliere il lieto evento: “Avere il sostegno del nostro presidente nazionale è per noi importantissimo, Misterbianco ha bisogno di voltare pagina mettendosi alle spalle anni di pessima gestione politica”. “Ospitare il presidente Conte e raccontargli il nostro progetto amministrative è un’occasione per far conoscere ancora di più a tutta la comunità misterbianchese i programmi del candidato sindaco sostenuto anche dal M5S”.