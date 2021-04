Ambulanti in protesta sulla Tangenziale Ovest di Catania: chiuso lo svincolo di Gravina

Gli ambulanti catanesi stanno occupando, dalle 08:00 di stamane, la Tangenziale Ovest di Catania in direzione Siracusa.

Le associazioni di categoria, FENAILP e FIVA CONFCOMMERCIO, chiedono ristori adeguati a fronteggiare l’emergenza economica in corso. Malgrado la loro attività si svolga all’aperto, infatti, non sono poche le difficoltà che gli ambulanti.

Il sindaco Massimiliano Giammusso informa che a causa della protesta in corso sulla Tangenziale Ovest è stata disposta la chiusura dello svincolo di Gravina in entrata e in uscita.

«In questo momento la nostra Polizia Municipale è impegnata in attività di supporto alla Polizia Stradale – ha spiegato il primo cittadino – su richiesta della Questura. Pertanto invitiamo i cittadini a non dirigersi verso gli svincoli di ingresso alla Tangenziale per evitare ulteriori ingorghi».

E.G.