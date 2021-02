All’Asp di Palermo ambulatorio per i pazienti affetti da Parkinson

Il primo ambulatorio realizzato in Sicilia per i pazienti affetti da Parkinson è in funzione al Poliambulatorio Centro dell’Asp di Palermo di via Turrisi Colonna 43. Si tratta di un centro, in attuazione del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), che ospiterà i pazienti colpiti dal Parkinson e dai Parkinsonismi.

Accesso alle cure più agevole e qualificato

“Le patologie neurodegenerative e tra esse le sindromi parkinsoniane- spiega Carlo Alberto Mariani, neurologo territoriale referente dell’Asp di Palermo per il PDTA Parkinson-rappresentano le cause più gravi di disabilità sulla popolazione nazionale. La loro rilevanza clinico-epidemiologica e sociale ha motivato la realizzazione di un percorso di presa in carico territoriale, implementando la diagnosi precoce ed il follow-up dedicato durante il percorso della malattia. Lo scopo è di garantire in tal modo una migliore qualità di vita del paziente neuroleso“.

Nell’ambulatorio si segue il paziente in tutte le fasi della malattia

Lo scopo della struttura, quindi, è permettere un accesso alle cure più agevole e qualificato. Nell’ambulatorio, aperto il martedì ed il giovedì dalle 8:15 alle 13:30, si segue il paziente in tutte le fasi della malattia. Dalla diagnosi al trattamento farmacologico e riabilitativo. Le prenotazioni delle visite, inoltre, si possono effettuate di presenza o per telefono al numero 091 7032339, tramite la tradizionale ricetta dematerializzata dei medici di famiglia, con l’aggiunta della dizione “Ambulatorio Dedicato Parkinson”.

