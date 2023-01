Proprio la compagine calabrese non sta passando un ottimo momento e attualmente occupa il 16esimo posto (piena zona playout) con 20 punti, frutto di 5 vittorie, altrettanti pareggi e 10 sconfitte. Il Castrovillari non ottiene i tre punti da ormai due mesi con l’ultimo successo che risale ormai al 20 novembre nella sfida vinta per 3-0 con il Trapani grazie alle reti di Mirabelli, La Regione e Cosenza.

Sottotitolo: Pugliese e il 4-3-3

I rossoneri sono guidati dal tecnico Carmine Pugliese che, prima di arrivare in terra calabrese, ha allenato il Melfi e poi il Rotonda. Per lui, però, si tratta di un ritorno visto che aveva già allenato il Castrovillari nella stagione 2011/2012 nel campionato di eccellenza. Pugliese vanta anche un’esperienza di 7 anni da calciatore con la compagine della sua città. *Fa del 4-3-3 il suo credo* e lo dimostra il fatto che, durante la stagione, ha cambiato raramente questo modulo guidando una squadra molto giovane (l’età media 21,6).

Tra i calciatori che portano esperienza alla squadra c’è sicuramente il capitano Cosimo Cosenza, centrocampista classe 87’ che veste la maglia del Castrovillari già da due stagioni avendo collezionato, fino a ora, 43 presenze con 3 goal all’attivo.

La squadra di Pugliese non gode di un’ottima fase offensiva viste le sole 17 marcature realizzate in 20 partite. Un po’ meglio per quanto riguarda il reparto arretrato con le 30 marcature al passivo. Con questi dati alla mano si trattarebbe di un match non molto proibitivo per l’Acireale ma gli uomini guiati da mister Ignoffo non dovranno assolutamente snobbare l’avversario. I granata dovranno scendere in campo con attenzione e determinazione per ottenere un risultato che potrebbe valere molto ai fini della classifica, dal momento che occupano la 12esima posizione e vogliono allontanarsi ulteriormente dalle zone calde.

Fonte foto

(castrovillaricalcio.it)

Alessandro Zappalà