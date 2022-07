Alessandro Corradi è il nuovo presidente della Multiservizi. L’avvocato Alessandro Corradi, ex consigliere comunale di Catania dal 2008 al 2013, è il nuovo prescindere della Multiservizi società partecipata del Comune di Catania.

Dopo l’esperienza in Sidra, l’avvocato Corradi prenderà il posto di Serena Spoto, anch’essa avvocato, nel ruolo di presidente della Multiservizi.

La nomina è stata formalizzata in data odierna durante l’assemblea dei soci della Società partecipata.

«Ringrazio il Vice-Sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, il Segretario Regionale di FDI Salvo Pogliese, l’Avv. Dario Daidone e tutti gli amici del gruppo politico di riferimento per la fiducia riposta in me. La grande responsabilità affidatami mediante la nomina formalizzata in data odierna è per me un onore. Metteró sin da subito il massimo impegno per proseguire il percorso di rinnovamento e rilancio aziendale intrapreso in questi anni grazie al lavoro svolto dal CdA presieduto dall’Avv. Serena Spoto, col supporto del Collegio Sindacale, e grazie alla dedizione dei dipendenti tutti», questa la dichiarazione dell’avvocato Corradi.

Con un post Facebook l’avvocato Serena Spoto annuncia la fine del suo mandato: “Cari Lavoratori, il mio mandato quale Presidente della Multiservizi si è concluso ed è giunta l’ora di salutarsi. Volevo ringraziare il Sindaco Salvo Pogliese per la fiducia e l’opportunità che mi è stata data. Volevo in particolare ringraziare tutti voi per questi due anni difficili e meravigliosi che abbiamo trascorso insieme. Anni in cui abbiamo superato ogni difficoltà cercando, nei limiti delle nostre possibilità e delle nostre competenze, di garantire decoro, sicurezza, pulizia alla nostra città. La consapevolezza che il futuro di Catania e dei nostri figli passa anche dalla serietà, dalla passione, dall’impegno che mettiamo nel nostro lavoro non ci abbandonerà mai. E’ un insegnamento che ho appreso in questi anni e che porterò sempre dentro di me. Un saluto non è un addio. Dunque un ultimo auspicio: non perdiamoci di vista. Con grande affetto. Serena Spoto”