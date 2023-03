Dopo la conferenza di presentazione, si sono aperte le iscrizioni della 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzana Etna Nord, Trofeo Ciccio Giuffrida, gara automobilistica che si disputerà dal 22 al 23 aprile su un percorso di 8 Km lungo il versante nord-etneo.

Alla presentazione dell’evento, che si è tenuto presso il municipio di Linguaglossa, era presente il sindaco Luca Stagnitta e molti delegati, e i piloti e staff tecnico di alcune scuderie automobilistiche siciliane.

«Siamo alla terza edizione e vorre ringraziare Daniele Settimo, delegato regionale Aci Sport, – dichiara Michele Vecchio, organizzatore dell’evento-, tutto lo staff della delegazione regionale e Marco Cascino, direttore di gara, perché la competizione quest’anno ha una validità molto importante. E’ infatti valevole per il Trofeo Velocità della Montagna Sud ma anche per il Campionato italiano bicilindriche, per il Campionato siciliano velocità auto moderne, per il Campionato siciliano velocità auto storiche e per il secondo Trofeo dell’Etna, quest’ultimo voluto dagli Automobile Club di Catania e Acireale, che ringrazio per questa opportunità».

Un evento che darà una grandissima visibilità a Linguaglossa e permetterà ad appasionati e turisti, che come ogni anno parteciperanno numerosi, di apppresenza le bellezze paesaggistiche del territorio.

«Ci sono due aspetti che caratterizzano, almeno per me, questa Cronoscalata – afferma il sindaco Luca Stagnitta -, da una parte il ricordo di quando si era bambini e iniziarono le prime edizioni della Cronoscalata, che coinvolgevano emotivamente tutta la popolazione. Dall’altra, invece, la consapevolezza che eventi come questo oggi possono rappresentare un importante ritorno turistico ed economico per il territorio».

