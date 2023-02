Al via da oggi il Carnevale di Acireale, in programma sino al prossimo 21 febbraio.

Carri in esposizione sin da stamani, nel pomeriggio, alle 15.30, la consegna della chiave della Città a Re Burlone.

Stasera musica, risate e tanto divertimento con lo spettacolo di Nino Frassica , band formata da sei formidabili musicisti.

Il nome è una fusione tra Platters e plagio. Lo show sarà un originale viaggio musicale per oltre due ore di concertocabaret, con un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

In scaletta gli immancabili “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” “Neri per sempre”, “Tuca tuca” e tanto altro.

Il programma

sabato 4 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Ore 10:00 Lungo il circuito – Esibizione dei Carri Allegorico Grotteschi

Ore 10:00 Lungo il circuito – Sfilata Maschere Isolate

Ore 15:30 Piazza Duomo – Cerimonia di apertura, consegna chiave della Città alla Madrina del Carnevale 2023

Ore 16:00 Grande Parata e presentazione ufficiale delle opere Allegoriche in Concorso Gruppi Mascherati e Maschere Isolate

Ore 16:00 Palazzo del Turismo Via Ruggero Settimo n°5 – Inaugurazione mostra Carri in Miniatura in concorso al Museo del Carnevale

Ore 16:30 Piazza Duomo – Presentazione Maschere Italiane

Ore 21:00 Piazza Duomo – Spettacolo inaugurale NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS

domenica 5 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Dalle 10:30 alle 21:30 Lungo il circuito – Grande Parata dei Carri Allegorico Grotteschi, Gruppi Mascherati e Maschere Isolate

Ore 11:00 Grande Parata ufficiale delle Maschere Italiane

Ore 21:00 Concerto in Piazza Duomo DEBORAH IURATO

sabato 11 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Dalle 10:00 alle 21:30 Lungo il circuito – Grande Parata dei Carri Allegorico Grotteschi, Gruppi Mascherati e Maschere Isolate

Ore 11:00 Sfilata Maschere Italiane

Ore 21:00 Concerto in Piazza Duomo RADIO JUKEBOX BAND EMILIANO

domenica 12 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Dalle 10:00 alle 21:30 Lungo il circuito – Grande Parata dei Carri Allegorico Grotteschi, Gruppi Mascherati e Maschere Isolate

Ore 10:30 Sfilata Maschere Italiane

Ore 21:30 Concerto in Piazza Duomo ANNA TATANGELO

lunedì 13 febbraio 2023

Ingresso libero

“RE CARNEVALE” in esposizione Piazza Duomo

Ore 16:00/18:00 Piazza Duomo – “Galatea Carnival show” Pattinaggio Artistico, Corsa e Freestyle

Ore 20:00 Concerto in Piazza Duomo BAND STORICHE ACESI

martedì 14 febbraio 2023

Ingresso libero

“RE CARNEVALE” in esposizione Piazza Duomo

Ore 21:00 Concerto in Piazza Duomo GIO’ D’ANGI

mercoledì 15 febbraio 2023

Ingresso libero

“RE CARNEVALE” in esposizione Piazza Duomo

Ore 21:00 Spettacolo in Piazza Duomo NEXT GENERATION

giovedì 16 febbraio 2023

Ingresso libero

“RE CARNEVALE” in esposizione Piazza Duomo

Ore 10:30 Piazza Duomo – Raduno auto storiche

Ore 16:00 Lungo il circuito – Sfilata Scuole in Maschera

Ore 21:30 Piazza Duomo – Spettacolo con le scuole di Danza Acesi BALLANDO A CARNEVALE

venerdì 17 febbraio 2023

Ingresso libero

“RE CARNEVALE” in esposizione Piazza Duomo

Ore 11:00 “Pazza Duomo” con Antony J.

Ore 17:30 presso il Circo Chapiteau Piazza Cappuccini – Concorso Bambini in Maschera

Dalle 18:30 presso ROYAL Sport Viale Cristoforo Colombo Acireale – Concorso “Acireale Cup” Calcio a cinque non competitivo, a cura dell’A.S.D. Xiphonia F.C. Acireale

Ore 21:00 Disco Music in Piazza Duomo. CARNIVAL BEAT FESTIVAL dj Cacciola / Kenzo

sabato 18 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Ore 09:30 Lungo il circuito – Sfilata Scuole in Maschera

Ore 10:00 Lungo il circuito – Esibizione Carri Allegorico Grotteschi e Carri Infiorati

Ore 15:00 Grande Parata dei Carri Allegorico Grotteschi, Carri infiorati, Gruppi Mascherati e Maschere isolate in concorso

Dalle 18:30 presso ROYAL Sport Viale Cristoforo Colombo Acireale – Concorso “Acireale Cup” Calcio a cinque non competitivo, a cura dell’A.S.D. Xiphonia F.C. Acireale.

Ore 21:30 Concerto in Piazza Duomo. Mania 90 Festival NEJA/PAPS E.CAPDNETTO ROBY ROSSINI

domenica 19 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Dalle 09:00 alle 12:00 Gran Prix corsa podistica “Trofeo Carnevale di Acireale”

Ore 14:00 Sala Pinella Musmeci Villa Belvedere – Raduno Cosplay, apertura stand e altre attività

Ore 15:00 Lungo il circuito – Grande Parata dei Carri Allegorico Grotteschi, Carri infiorati, Gruppi Mascherati e Maschere isolate

Ore 21:30 “Cosplay Contest” Aci Comics – Concerto in Piazza Duomo GIORGIO VANNI

lunedì 20 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Ore 10:00 “Carri Infiorati” in esibizione “RE CARNEVALE” in esposizione Piazza Duomo

Ore 15:00 Lungo il circuito – Parata Carri infiorati e Maschere isolate

Ore 16:00 Lungo il circuito– Sfilata Scuole in Maschera

Ore 21:00 Live Show in diretta Televisiva da Piazza Duomo su Video Regione.

martedì 21 febbraio 2023

Ingresso a pagamento

Dalle ore 10:00 alle ore 21:30 Lungo il circuito – Grande parata dei Carri Allegorico Grotteschi, Carri Infiorati, Gruppi Mascherati e Maschere isolate

Ore 21:00 Live Show in diretta Televisiva da Piazza Duomo su Video Regione, durante lo show Premiazione Concorsi in Piazza Duomo. Cristiano di Stefano e Carmelo Caccamo.

Ticket

Ticket giornaliero € 6,00. L’ingresso con ticket da diritto ad assistere alle parate e agli spettacoli.

Bambini di altezza fino 120 cm e persone con disabilità ed accompagnatore (ingresso gratuito). Ufficio informazioni via Ruggero Settimo, 5 Acireale tel. 095895259.