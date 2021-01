Al via consegna alloggi dell’ex Palazzo di Cemento, 96 famiglie in attesa da 5 anni

Finisce l’incubo per 96 famiglie che da 5 anni aspettano l’assegnazione degli alloggi dell’ex Palazzo di Cemento. Lunedì 11 gennaio 2021, alle 10:30 al via la consegna presso la Torre Leone di Librino (ex Palazzo di cemento). Lo comunica il Sunia di Catania.

Milazzo: “Ci impegneremo affinché il palazzo non venga abbandonato all’incuria”

“A consegna avvenuta ci impegneremo affinché il palazzo non venga abbandonato all’incuria- afferma Giusi Milazzo, segretaria provinciale del Sunia- insieme ai cittadini della Piattaforma per Librino ci siamo già impegnati a seguire i nuovi assegnatari e a metterli in contatto con le associazioni di quartiere affinché si possano organizzare, compatibilmente con le restrizioni della pandemia, alcuni momenti conviviali per favorire relazioni e conoscenze”.

“Decine di famiglie potranno iniziare una nuova vita”

“Inizia- continua la Milazzo-una nuova avventura e decine di famiglie finalmente potranno, se sostenute e coadiuvate da subito, iniziare una nuova vita a partire da una casa nuova. Dopo mesi di attese, confermiamo con soddisfazione la positiva conclusione di questa difficile vertenza”.

G.G.