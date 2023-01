Nascite record all’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” diretta da Gaetano Sirna.

Al 31 dicembre del 2022, i dati registrati del totale sono di ben 3369 parti, di cui 2048 nel punto nascite dell’ospedale San Marco e di 1321 all’interno del presidio “G. Rodolico” di via Santa Sofia, un record per l’azienda.

I numeri del boom dello scorso anno sono molto confortanti e in netta controtendenza rispetto al panorama italiano in cui la denatalità è una spiacevole, purtroppo acclarata realtà.

La curva in costante crescita delle nascite ha reso l’Azienda ospedaliero universitaria di Catania una “mosca bianca” non solo rispetto alle altre realtà sanitarie in Sicilia, portandola alla ribalta anche a livello nazionale, come uno dei centri per l’alto numero di parti, anche particolarmente a rischio poiché effettuati in molti casi da madri positive al Covid.

Il presidio San Marco, negli ultimi due anni, ha accolto le donne in gravidanza affette da Covid provenienti da tutta la Sicilia orientale, divenendo, quindi, punto di riferimento delle altre strutture sanitarie delle province non attrezzate a fronteggiare questo tipo di interventi. Lo straordinario record aziendale è stato ottenuto in virtù del costante e infaticabile lavoro delle équipes mediche a stretto contatto, tra neonatologi, ginecologi e anestesisti, dell’impegno delle ostetriche, del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari delle sale operatorie, dei pronto soccorso dei punti nascita, sia dell’ospedale San Marco, sia del Policlinico “Rodolico”.