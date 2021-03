Al Garibaldi il centro di riabilitazione cardio-respiratoria post Covid

All’ospedale Garibaldi-Centro di Catania la prima struttura di riabilitazione cardio-respiratoria dedicata ai pazienti post Covid. Il centro ha 6 posti letto per ricoveri ordinari e 4 per il Day Hospital ed è il primo in Sicilia.

Il direttore dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola commenta il programma: “In questi mesi, com’è giusto che fosse, ci siamo concentrati sulla lotta al Coronavirus, ma oggi non possiamo trascurare la concreta esigenza di rispondere alla domanda di assistenza di coloro che, pur non essendo più positivi al Covid-19, continuano a pagarne i contraccolpi. Ecco perché non abbiamo perso un solo istante nel mettere a disposizione della città questo strumento che porterà grandi benefici all’intera collettività”.

Si apre, quindi, al Garibaldi una nuova parentesi per i pazienti che hanno vinto il Covid con il nuovo centro di Riabilitazione che vede la sinergia di professionisti in campo medico e non solo per riportare la vittima del Covid verso lo stile di vita quotidiano.

G.G.