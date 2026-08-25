Al Bano conquista Aci Sant’Antonio: Piazza Maggiore gremita per il concerto dell’Estate Santantonese

Una Piazza Maggiore gremita ha fatto da cornice al concerto di Al Bano Carrisi, protagonista dell’appuntamento più atteso dell’Estate Santantonese. Famiglie, giovani, fan e pubblico arrivato anche dai comuni vicini hanno riempito la piazza già dal tardo pomeriggio, in attesa di ascoltare dal vivo le canzoni che hanno accompagnato oltre cinquant’anni di carriera.

Al Bano ha ripercorso il suo lungo cammino artistico attraverso alcuni dei brani più amati dal pubblico. Da Felicità a Ci sarà, con cui vinse il Festival di Sanremo insieme a Romina Power, passando per Libertà, Nostalgia Canaglia ed È la mia vita, le canzoni sono diventate il filo conduttore di una serata vissuta nel segno della musica e della memoria.

Una carriera che conta oltre 25 milioni di dischi venduti, 26 dischi d’oro e 24 di platino e che continua a mantenere intatto il rapporto con il pubblico. Ad Aci Sant’Antonio, questo legame si è ritrovato in una piazza capace di raccogliere generazioni diverse, unite dalle stesse canzoni.

La serata ha rappresentato anche un importante risultato per l’Estate Santantonese e per l’amministrazione guidata dal sindaco Quintino Rocca. Una partecipazione così ampia apre naturalmente una riflessione sugli spazi da utilizzare per i prossimi grandi appuntamenti, considerando una Piazza Maggiore che, davanti a eventi di questa portata, rischia ormai di essere troppo piccola.

Aci Sant’Antonio saluta così una delle serate più partecipate della sua estate, con Al Bano protagonista di un appuntamento che ha riportato in piazza generazioni diverse unite dalla musica.

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