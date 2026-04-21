Agenzia delle Entrate Riscossione: è attivo sul web il nuovo servizio per vedere tutte le cartelle e i debiti in un posto solo e pagarli online

Da qualche giorno è attiva e funzionante la nuova piattaforma digitale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per la gestione della propria situazione debitoria relativa a cartelle, avvisi e pagamenti. L’interfaccia è, ora, più intuitiva e organizzata in sezioni dedicate.

Gestire cartelle esattoriali, avvisi e piani di rateizzazione può essere complicato, soprattutto quando le informazioni sono frammentate tra diversi atti e ambiti territoriali. Proprio per semplificare la vita ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rinnovato il servizio online “Situazione debitoria – consulta e paga”, introducendo un pannello digitale unico.

Una posizione unica nazionale

È uno strumento pensato per offrire una visione completa, aggiornata e facilmente consultabile della propria posizione fiscale, riducendo il rischio di errori e dimenticanze nei pagamenti. Con il prospetto unico di sintesi nazionale, che raccoglie tutte le posizioni debitorie associate allo stesso codice fiscale, è stata superata la suddivisione per provincia. Il documento, disponibile per il download entro 24 ore, riporta per ciascun atto tipologia, ente creditore, data di notifica, importo iniziale, somme già pagate, eventuali sospensioni o agevolazioni, residuo da versare e totale aggiornato, evidenziando inoltre la presenza di procedure cautelari o esecutive, piani di rateizzazione e adesioni a definizioni agevolate. Il prospetto è scaricabile in formato PDF sia in versione sintetica che analitica.

Dalla stessa schermata, il contribuente potrà, peraltro, procedere direttamente al pagamento online. Il sistema calcolerà automaticamente l’importo aggiornato e consentirà di saldare tramite la piattaforma pagoPA, in modo sicuro e tracciabile. Tuttavia, non tutti gli atti saranno pagabili digitalmente e una specifica indicazione segnalerà eventuali limitazioni.

Per utilizzare l’aggiornato servizio “Situazione debitoria – consulta e paga” è necessario accedere all’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite le consuete credenziali digitali Spid, Cie o Cns.

Le rateazioni e la definizione agevolata

Il nuovo cruscotto digitale si rivela particolarmente utile per vari motivi pratici. Ad esempio, la sezione dedicata alle rateizzazioni consente al contribuente di monitorare in modo semplice e immediato lo stato dei propri piani di pagamento, verificando eventuali ritardi o decadenze e scaricando i moduli necessari per il versamento delle singole rate. Il sistema permette, così, di avere sempre sotto controllo tutti gli obblighi pendenti e le procedure in corso ed evitare dimenticanze che potrebbero comportare conseguenze economiche.

Il servizio si rivela, inoltre, particolarmente utile in vista delle misure di definizione agevolata di prossima scadenza (30.04.2026), poiché consente di individuare con chiarezza le posizioni interessate e verificare lo stato delle eventuali adesioni, riducendo il rischio di errori che potrebbero compromettere i benefici previsti.

Una visione chiara che riduce gli errori

Le novità in oggetto costituiscono un notevole passo avanti verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria. Avere una visione chiara, completa e aggiornata della propria situazione debitoria riduce il rischio di sbagli od omissioni nei pagamenti, evita sanzioni e interessi aggiuntivi e permette di gestire con maggiore consapevolezza i propri debiti fiscali. In definitiva, si tratta di uno strumento pratico e accessibile che permette a tutti i contribuenti di tenere sotto controllo la propria posizione con pochi clic, senza dover ricorrere a procedure complesse o frammentate.

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