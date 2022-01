Agatha on the road

Giovedì 3 febbraio alle ore 10.00 al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane l’anteprima della mostra Agatha on the road, In viaggio con Agata.

Una mostra diffusa, un percorso che partendo dall’archeologia approda all’arte contemporanea. La mostra Agatha on the road si snoderà tra le sedi dell’Università di Catania (Palazzo centrale dell’Università e Palazzo San Giuliano) e la GAM- Galleria d’Arte Moderna di Catania.

Saranno presentate le diverse forme di materialità religiosa insite nella festa popolare di devozione a Sant’Agata. In particolare, quegli aspetti archeologici che legano la festa ai simboli arcaici insiti nella tradizione dei culti al femminile del Mediterraneo antico.

In una delle dale della mostra saranno presenti oggetti legati al culto di Demetra, Kore e Iside. Gli oggetti provengono dalla stipe votiva di San Francesco, da aree archeologiche di Catania antica e dal sito di Occhiolà-Grammichele.

Il percorso espositivo si conclude attraverso fotografia, scultura, video, sound art. Sono inclusi racconti paralleli di autori contemporanei che puntano a una visione “altra” del culto agatino. Racconti che mettono l’accento sul rapporto tra Agata e le strade, Agata e i suoni, Agata e la popolazione di una città senza filtri.

La mostra Agata on the road è stata realizzata dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico e dall’Università degli Studi di Catania con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, della Biblioteca Regionale Universitaria di Catania e del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci.