Addio a Nonna Nilla, il volto amato dell’Oasi dei Ricordi

Aveva più di 90 anni. Con i suoi racconti, la sua spontaneità e quel sorriso capace di conquistare il pubblico, era diventata una presenza familiare per migliaia di persone sui social.

È morta oggi Nonna Nilla, l’anziana ospite dell’Oasi dei Ricordi diventata negli ultimi anni uno dei volti più amati della pagina social della struttura.

Nilla aveva da poco superato il traguardo dei 90 anni. Soltanto poche settimane fa, attraverso i canali dell’Oasi, era stato celebrato il suo compleanno: un momento di festa che aveva raccolto l’affetto di tantissime persone che, pur non conoscendola personalmente, avevano imparato a volerle bene attraverso i video pubblicati sui social.

La sua popolarità era nata proprio dalla quotidianità. Nei filmati dell’Oasi dei Ricordi, Nilla mostrava senza filtri la propria personalità: ironica, affettuosa, a tratti teneramente brontolona, sempre capace di regalare un’emozione.

Uno dei video che aveva maggiormente colpito il pubblico era quello nel quale un operatore, al quale Nilla era particolarmente legata e che considerava quasi come un nipote, le aveva fatto uno scherzo facendole credere che sarebbe andato via per sempre. La reazione della donna, tra le lacrime e l’affetto, aveva commosso migliaia di spettatori.

Dietro quei video, però, non c’era soltanto un fenomeno social. C’era soprattutto una relazione umana. Nilla era diventata parte della grande famiglia dell’Oasi e, attraverso lo schermo di uno smartphone, anche di quella composta dai suoi tanti follower.

La sua storia personale, al di là degli anni trascorsi nella struttura, rimane in gran parte privata e non sono disponibili informazioni pubbliche sufficienti per ricostruirne con certezza il percorso di vita, la famiglia e il lavoro svolto prima dell’ingresso nell’Oasi. Un aspetto che rende ancora più importante distinguere i ricordi realmente documentati dalle informazioni non verificate.

Oggi, però, sono soprattutto i ricordi lasciati nei video a parlare per lei. Quelle immagini continueranno a raccontare una donna che, senza averlo probabilmente mai immaginato, è riuscita a entrare nel cuore di migliaia di persone.

Nonna Nilla se ne va, ma resta il suo sorriso, restano le sue parole e restano le emozioni condivise attraverso quei video.

Buon viaggio, Nonna Nilla.

jacktoto

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