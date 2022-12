Una notizia non inaspettata ma che ha fermato il mondo intero. Pelè si è spento all’età di 82 anni e a darne la notizia è stata nella serata di ieri la figlia, Kely Nascimento. “O Rei” era ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre, per un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon dove aveva contratto anche il covid.

Grande commozione nel mondo. Tutti i maggiori club nazionali ed esteri hanno reso omaggio sui propri social al più grande calciatore di tutti i tempi, l’unico ad aver vinto tre mondiali da giocatore. Il simbolo di un paese conosciuto in tutto il mondo grazie a lui e che si è fermato in un lungo silenzio, sospendendo ogni attività. Il Cristo Redentore si è subito illuminato di verdeoro. Bandiere a mezz’asta invece nel quartier generale della Fifa.

I funerali il 3 gennaio

Il Brasile adesso si prepara a dare l’addio al suo Re e proprio per questo sono stati decretati dal Presidente uscente Jair Bolsonaro tre giorni di lutto nazionale.

La famiglia ha deciso di posticipare la veglia funebre a lunedì 2 gennaio. Inoltre il Santos ha comunicato che i funerali avranno luogo il giorno dopo, martedì 3 gennaio, a Santos. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira “lì dove Pelè ha incantato il mondo”, come annunciato dal club. Sul campo è già stata allestita una passerella dove scorreranno, mescolati ai tifosi, altri grandi campioni: Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Cafu, Romario, Falcao, Jairzinho. I familiari del tre volte campione del mondo, la terza moglie Marcia Aoki e i sette figli avuti da tre donne diverse, oltre ai nipoti, saranno tutti accolti in una tensostruttura.

Il feretro di Pelè sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città, prima di celebrare una cerimonia religiosa in forma privata.