Adamo ed Eva: la stessa Bibbia, quattro letture diverse. Come cattolici, protestanti, evangelici e Testimoni di Geova interpretano i progenitori dell’umanità

Chi erano davvero Adamo ed Eva? I primi due esseri umani realmente esistiti oppure figure simboliche attraverso cui la Bibbia racconta il rapporto tra Dio e l’umanità? È una domanda che accompagna il cristianesimo da secoli e che, ancora oggi, riceve risposte diverse a seconda della tradizione religiosa.

Sebbene tutte le principali confessioni cristiane riconoscano il valore fondamentale del racconto della Genesi, le differenze emergono soprattutto nel modo di interpretarlo. Dalla lettura storico-teologica della Chiesa cattolica fino all’approccio strettamente letterale dei Testimoni di Geova, passando per il pluralismo del protestantesimo storico e la prevalente interpretazione letterale del mondo evangelico, il dibattito rimane vivo e ricco di sfumature.

La posizione della Chiesa cattolica

Per la Chiesa cattolica, Adamo ed Eva occupano un posto centrale nella storia della salvezza. Il Catechismo insegna che il peccato originale trae origine dalla loro disobbedienza e che Gesù Cristo è il “nuovo Adamo”, colui che ristabilisce la comunione tra Dio e l’umanità.

Tuttavia, l’esegesi cattolica contemporanea distingue il messaggio teologico dal genere letterario del testo biblico. I primi capitoli della Genesi non vengono generalmente letti come una cronaca scientifica degli inizi del mondo, bensì come un racconto che utilizza immagini, simboli e un linguaggio proprio dell’antico Vicino Oriente per trasmettere verità religiose fondamentali.

In questa prospettiva, elementi come il giardino dell’Eden, l’albero della conoscenza del bene e del male e il serpente assumono un forte valore simbolico, pur senza escludere l’esistenza storica di un’origine dell’umanità e di un evento reale di allontanamento da Dio. La Chiesa, inoltre, considera compatibile la fede con la teoria dell’evoluzione biologica, purché si riconosca che l’anima umana è creata direttamente da Dio.

Il protestantesimo storico: un panorama variegato

Parlare di protestantesimo storico significa riferirsi a tradizioni come quelle luterana, riformata, anglicana e metodista. A differenza del cattolicesimo, queste Chiese non dispongono di un’autorità dottrinale centrale, e ciò si riflette anche nell’interpretazione della Genesi.

Per secoli la convinzione prevalente è stata che Adamo ed Eva fossero persone realmente esistite e che il peccato originale fosse un evento storico. Ancora oggi molte comunità mantengono questa lettura.

Negli ultimi decenni, però, soprattutto nelle Chiese protestanti europee, si sono diffuse interpretazioni più simboliche. Alcuni teologi vedono in Adamo il rappresentante dell’intera umanità, mentre altri ipotizzano che il racconto biblico descriva, con linguaggio teologico, le origini della coscienza morale dell’essere umano piuttosto che un singolo episodio storico.

Gli evangelici: centralità della lettura biblica

Il mondo evangelico comprende una galassia di comunità molto diverse tra loro, tra cui battisti, pentecostali e numerose Chiese indipendenti. Pur nella varietà, la posizione più diffusa resta quella della lettura storica della Genesi.

Per la maggioranza degli evangelici, Adamo ed Eva furono creati direttamente da Dio come primi esseri umani. La loro disobbedienza introdusse il peccato nel mondo e rese necessaria l’opera redentrice di Cristo, spesso definito, seguendo l’apostolo Paolo, il “secondo Adamo”.

Esistono comunque anche studiosi e comunità evangeliche che cercano un dialogo con le acquisizioni della scienza contemporanea, proponendo modelli che integrano la fede nella creazione con l’evoluzione biologica. Rimangono tuttavia posizioni minoritarie rispetto all’orientamento tradizionale.

I Testimoni di Geova: una lettura pienamente letterale

Tra le principali confessioni cristiane, i Testimoni di Geova adottano una delle interpretazioni più letterali del racconto della Genesi.

Secondo il loro insegnamento, Adamo fu creato direttamente da Dio dalla polvere del suolo, mentre Eva venne formata da una costola di Adamo. Il giardino dell’Eden era un luogo reale e la tentazione fu opera di Satana, che si servì del serpente per indurre Eva alla disobbedienza.

Per i Testimoni di Geova, la morte e la sofferenza sono entrate nel mondo esclusivamente a causa del peccato di Adamo. Di conseguenza, essi respingono la teoria dell’evoluzione applicata all’essere umano e interpretano i primi capitoli della Genesi come un resoconto storico degli inizi dell’umanità.

Un racconto comune, interpretazioni differenti

Le diverse letture di Adamo ed Eva mostrano come uno stesso testo possa essere interpretato secondo prospettive differenti senza perdere il suo valore religioso.

Per la Chiesa cattolica, il messaggio teologico prevale sul dato cronachistico; nel protestantesimo storico convivono interpretazioni storiche e simboliche; il mondo evangelico tende a privilegiare la storicità del racconto, pur con alcune eccezioni; i Testimoni di Geova, infine, ne propongono una lettura pienamente letterale.

Al di là delle differenze, tutte queste tradizioni concordano su un punto essenziale: il racconto di Adamo ed Eva rappresenta l’origine della relazione tra Dio e l’umanità e costituisce una delle pagine più influenti della cultura occidentale. Comprendere come venga interpretato dalle diverse confessioni significa anche capire meglio la ricchezza e la complessità del cristianesimo contemporaneo.