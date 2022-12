Vittoria importante per l’Acireale. Nello scontro diretto contro la Mariglianese al Comunale di Aci Sant’Antonio, i granata superano 2-1 gli ospiti nella gara valida per la 14/a giornata del Girone I di Serie D.

Buon inizio per i padroni di casa che provano a trovare il gol in più occasioni ma prima con Coulibaly e poi con Limonelli non riescono a centrare lo specchio della porta. Sono gli ospiti però a trovare il gol del vantaggio alla prima azione utile. Al 14’ lancio in profondità per Di Dato che, uno contro uno, realizza un tiro a giro che colpisce l’interno della traversa e supera la linea di porta sorprendendo l’estremo difensore granata. Ospiti che dunque passano in vantaggio per il momentaneo 1-0. Alla mezz’ora però l’Acireale trova il meritato vantaggio: lancio in profondità a cercare Coulibaly che salta il difensore e da solo con un diagonale spiazza Lesta. Risultato di nuovo in parità, 1-1 e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa l’Acireale torna in campo con la determinazione e la voglia di portare a casa l’intera posta in palio e crea un’azione quasi fotocopia del gol con Coulibaly che però questa volta trova Lesta a sbarrargli la porta. Prova a farsi vedere anche la Mariglianese con Ferraro di testa ma Giappone respinge. Al 17’ della ripresa l’Acireale trova il vantaggio: su punizione dal limite di Bucolo, Guarino anticipa tutti e trova la porta per il 2-1 finale.

Soddisfatto il tecnico Costantino al termine della gara: “Voglio ringraziare i ragazzi. Giocare qui sta diventando un altro sport e non più giocare a calcio. Siamo stati inizialmente poco cinici ma conta la vittoria. Veniamo da tre partite importanti, abbiamo accettato le critiche ma nelle ultime tre settimane abbiamo fatto prestazioni importanti perché nulla era scontato. Stiamo facendo molto bene.”