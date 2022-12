Ripresa degli allenamenti per l’Acireale guidato da Ignoffo, dopo l’esonero di Costantino. Gli acesi saranno attesi giorno 8 gennaio dal primo impegno di campionato del nuovo anno contro il Cittanova. Durante il secondo dei 10 allenamenti in programma, il neo tecnico granata ha commentato le condizioni attuali della squadra: “Non l’ho trovata benissimo a livello fisico e sto cercando di accorciare le tappe provando a dare concetti fisici e tecnico-tattici. Questa condizione è dovuta alla sosta natalizia, in queste fasi un giocatore tende a riposarsi. Non ce lo possiamo permettere e sto cercando gradualmente di aumentare i carichi di lavoro per portarli nella condizione migliore prima dell’8 gennaio.”

Squadra non solo spenta fisicamente ma anche moralmente: “Bisogna ritrovare l’entusiasmo in questi ragazzi e avere più coraggio. Ho trovato una squadra demotivata ma credo sia una cosa normale quando non si ottiene il risultato sperato la squadra abbassa il livello.spero di migliorarli sotto il profilo dell’autostima. C’è tanto da fare, tanto da poter raggiungere e amio avviso si possono fare dei progressi importanti e gradualmente riuscire a mettere questa squadra in una posizione di classifica adeguata.”

E sul messaggio ai tifosi: “Il messaggio è diretto. Questa squadra ha bisogno del supporto dei tifosi in un momento di difficoltà ma dovremo essere bravi noi a riconquistare quell’entusiasmo che i tifosi si aspettano attraverso prestazioni e risultati. Tante volte con ottime prestazioni non ottieni risultato e viceversa. Con i risultati si crea quell’alchimia tra squadra, dirigenza e tifosi che in questo momento è venuta meno.”