Arriva la seconda sconfitta consecutiva dell’Acireale. La compagine granata dopo il ko per 2-1 contro il Castrovillari cade anche con la Sancataldese per 1-0. Una gara delicata e resa ancora più complicata alla vigilia a causa della revoca della concessione del campo comunale di Aci Sant’Antonio, stadio in cui l’Acireale disputava le partite casalinghe. Un duro colpo per la società che ha dovuto dunque disputare la gara in campo neutro, allo stadio Proto di Troina, e per di più a porte chiuse, senza il sostegno dei propri sostenitori.

Il secondo ko consecutivo mette adesso a serio rischio la classifica visto che i granata, in questo momento, si ritrovano in piena zona playout. Il tecnico Giovanni Ignoffo ha analizzato la sconfitta di domenica con i verde-amaranto. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Le sconfitte sono sempre pesanti a prescindere con chi arriva e dove arriva. Faccio fatica a commentare queste partite. C’è da dire che loro hanno vinto la partita con l’unica occasione avuta. Abbiamo perso e dobbiamo rimboccarci le maniche perché il nostro percorso non finisce oggi e continueremo a lottare per ottenere il nostro obiettivo. Giocare su campi sempre diversi per noi è molto difficile.”