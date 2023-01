E’ Aci Bonaccorsi il comune più virtuoso. Il piccolo centro etneo ha vinto il premio dell’Associazione Comuni Virtuosi.

E’ a Catania il comune più virtuoso. Si tratta di Aci Bonaccorsi, una piccola Svizzera etnea guidata dal sindaco Vito Di Mauro.

Un comune dove vige il rispetto per le regole, l’ambiente, gli animali e dove si punta all’innovazione hi-tech.

Con appena 3600 abitanti Aci Bonaccorsi aveva già fatto parlare di se per la pulizia, l’ordine, l’efficienza della raccolta della differenziata, per i suoi parchi giochi per bambini ben curati. Oggi il comune è stato addirittura premiato per essere il più virtuoso.

E’ qui che la raccolta differenziata ha superato ben l’80%. Dati che sembrano di un altro paese, di un’altra provincia, se non addirittura di un’altra regione. Il servizio e il controllo vengono effettuati attraverso strumenti hi tech.

Qui invece di parlare di aumento della tassa sui rifiuti si parla così realmente di riduzione dei costi.

Il parco giochi della piazza di Aci Bonaccorsi è un parco molto curato e totalmente ecologico, realizzato con plastica riciclata.

Grande attenzione anche per i piccoli animali. A loro è dedicato infatti un parco giochi e benessere.

Aci Bonaccorsi dispone inoltre della pista ciclopedonale più lunga della Sicilia, ben 7 km.

Una piccola Svizzera dove il verde è curato, dove non si trovano carte gettate per terra, dove si rispetta l’ambiente e le strutture, dove la mentalità dei cittadini sembra essere proprio distante da quella di altri luoghi dove ancora purtroppo non si può parlare di virtuosismo.