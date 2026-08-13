Aci Bonaccorsi riaccende la magia dell’età d’oro dello swing italiano

Le note dello swing italiano tornano a raccontare un’epoca fatta di eleganza, ironia e ritmo. Venerdì 21 agosto, alle 21, Piazza della Regione ad Aci Bonaccorsi ospiterà Go Man! Omaggio allo Swing italiano, il concerto firmato da Antonio Campanella e dalla Chicky Mo Swing Band.

Un viaggio musicale dentro quella stagione irripetibile nella quale lo swing americano incontrò la sensibilità italiana, trasformandosi in un linguaggio originale, raffinato e profondamente legato alla nostra tradizione.

Sul palco, Campanella, crooner e CEO di Mab Eventi, accompagnerà il pubblico attraverso il repertorio di Natalino Otto, Nicola Arigliano, Fred Buscaglione e Renato Carosone, quattro grandi protagonisti ai quali sarà dedicato un omaggio capace di attraversare jazz, swing e quella particolare ironia che ha reso immortali le loro canzoni.

«Celebrare questi brani – sottolinea Campanella – significa non solo omaggiare la positività e la grande energia che questa musica emana, ma onorare la vita attraverso un linguaggio universale».

Lo spettacolo nasce dalla volontà di celebrare la cultura dello swing italiano e riportare al centro della scena artisti che hanno saputo reinterpretare il genere con personalità, eleganza e originalità. Buscaglione e Carosone, in particolare, riuscirono a portare la loro musica oltre i confini nazionali, conquistando anche il pubblico e la critica statunitense.

Ad accompagnare Campanella sarà la Chicky Mo Swing Band, composta da Giuseppe Fucile al sax, Francesco Greco al pianoforte, Adriano Cristaldi al contrabbasso e Salvo Pappalardo alla batteria. Una formazione che darà nuova veste ai grandi classici attraverso esecuzioni jazzistiche raffinate, senza rinunciare all’energia travolgente dello swing.

Go Man! si prepara così a essere una serata dedicata alla grande musica italiana e a una stagione nella quale ritmo, talento e leggerezza riuscivano a incontrarsi dando vita a melodie ancora oggi capaci di parlare a pubblici di ogni età.