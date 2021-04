Accordo Regione-Federfarma: anche in farmacia si potranno effettuare tamponi rapidi e test sierologici

Tamponi antigenici rapidi e test sierologici direttamente in farmacia. È questo il risultato dell’accordo firmato a Palazzo Orleans dal presidente della Regione Nello Musumeci e dal presidente di Federfarma Sicilia, Gioacchino Nicolosi.

Le farmacie associate che aderiranno all’iniziativa, dunque, potranno allestire al proprio interno, o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l’esecuzione dei test nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la riservatezza degli utenti.Per sottoporsi ai test, i cittadini dovranno prenotare un appuntamento.