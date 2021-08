A causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 182 il traffico è temporaneamente bloccato nello svincolo di Motta S. Anastasia, in entrata e in uscita, sull’Autostrada A19 “Palermo – Catania”, in provincia di Catania.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura dello svincolo in sicurezza nel più breve tempo possibile.

E.G.