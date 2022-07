In un periodo in cui riusciamo a prenotare biglietti aerei a soli 20 euro andata e ritorno, quando un week end in una capitale europea può costarti anche solo 300 euro a persona, quanto costa a noi siciliani visitare le Eolie?

Come sappiamo da qualche settimana, proprio a voler incoraggiare la stagione estiva e il turismo, viaggiare da e per le Eolie, ma in generale nelle isole siciliane minori, costa il 20% in più.

A causa dell’aumento del prezzo del carburante infatti il costo del biglietto sui mezzi a finanziamento statale è aumentato del 20%. Una cifra che può sembrare irrisoria, ma che è tutt’altro. Gli 8 sindaci delle isole minori siciliane hanno infatti scritto al Ministro Giovannini e all’Assessore Falcone comunicando il loro disappunto e chiedendo un immediato intervento.

Se prenotato nemmeno con troppo anticipo un biglietto aereo per Roma può costare oggi anche solamente 19,99 euro. Viaggiare in Europa, senza troppe pretese di alberghi cinque stelle, può costare anche solamente 300 euro a persona per un week end. Ma per noi siciliani, muoverci nella nostra terra quanto costa?

Abbiamo fatto una piccola ricerca. Per quanto riguarda le Isole Eolie ad esempio, abbiamo visitato i siti delle principali compagnie che effettuano viaggi andata e ritorno Milazzo/Eolie.

Esistono due mezzi per raggiungere le Eolie da Milazzo. Il primo è l’aliscafo. Veloce, ti permette di raggiungere Lipari in solamente un’ora e un quarto circa. Il secondo è il traghetto. La durata del viaggio è di oltre le due ore, ma ti permette di imbarcare anche l’auto.

Ma immaginiamo con precisione i costi che un catanese deve affrontare per visitare una settimana Lipari.

Iniziamo dal più semplice: la benzina. Per raggiungere Milazzo infatti e per rientrare a Catania, il nostro turista catanese spenderà almeno 90 di benzina. Per i caselli invece la cifra si aggira attorno ai 15 euro andata e ritorno. Una volta raggiunta Milazzo si dovrà parcheggiare l’auto. Si può scegliere tra il parcheggio pubblico, da dover trovare con molta difficoltà specialmente in alta stagione e con il rischio di trovare o non trovare l’auto perfettamente integra, oppure uno dei tanti parcheggi privati. Questi parcheggi poco distanti da porto offrono anche il servizio navetta andata e ritorno. Il prezzo medio per questi parcheggi è di 10 euro al giorno. Quindi per una settimana il costo sarà di 70 euro circa.

Abbiamo fatto una simulazione online per prenotare un biglietto dal 24 al 30 luglio Milazzo Lipari andata e ritorno. Con la compagnia di aliscafi Liberty Lines il costo per un passeggero è di circa 40 euro. Se invece preferite portare l’auto con voi, risparmiando i soldi del parcheggio, il traghetto con Siremar andata e ritorno ha un costo di circa 160 euro, con un solo passeggero.

Siamo arrivati a Lipari e il nostro turista ha già speso 215 euro circa se ha lasciato la macchina al parcheggio, 265 euro circa se ha traghettato l’auto.

Il nostro turista però dovrà pur dormire da qualche parte. Ebbene, lasciando stare i costi esorbitanti di alcuni Hotel, dormire alle Eolie in alta stagione non costa di certo meno di 50 euro a notte nelle case private e sui 70 euro circa per quanta riguarda i piccoli alberghi. Facciamo una media di 60 euro a notte e per una settimana siamo già a 420 euro.

Come ci si muove alle Eolie. Se il turista ha traghettato la macchina utilizzerà il proprio mezzo seppur con grande difficoltà per il parcheggio. In caso contrario esistono gli autobus che si muovono tra le varie frazioni di Lipari. Il costo va da 1,60 a 2,50 euro circa secondo la zona. Altrimenti si può optare per il noleggio di uno scooter che, rullo di tamburi… costa circa 30 euro al giorno.

Ma può morire di fame il nostro turista? Se non fosse per qualche panino a soli 6/7 euro, mangiare in un ristorante non costerà mai meno di 40 euro a persona.

Un’Isola stupenda di certo ma siamo sicuri che sia davvero così economica? Abbiamo perso il conto con tutti questi numeri. E’ certo però che è impensabile che a un turista catanese visitare la propria terra, un’isola a due passi da casa, possa costare oltre i mille euro per una settimana.