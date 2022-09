l circolo del Pd di Paternò attacca l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Naso.

Il motivo? Festa dell’Unità.

«Abbiamo manifestato la volontà di svolgere a Paternò la tradizionale festa dell’Unità al Parco del Sole, nei giorni 9-10-11 settembre e il 3 agosto abbiamo inoltrato regolare richiesta di utilizzo del sito – si legge in una nota a firma del segretario del circolo Salvatore Leonardi -. Non ricevendo nessuna risposta, in quello che potremmo definire un silenzio sospetto, il 25 agosto viene inoltrata Pec con cui richiediamo un aggiornamento. Alla richiesta di sollecitazione la risposta arriva ma non è quella che ci si aspetta. Dopo qualche giorno – prosegue la nota – arriva una telefonata che giustificava la mancata risposta con le ferie dei funzionari senza aggiungere altro. Una circostanza che continua a perdurare ancora oggi».

«Appare chiaro a tutti che il Comune ha voluto sicuramente bloccare la manifestazione – dice Leonardi – perché promossa da uno schieramento politico non amico, anche perché senza avere avuto l’assenso nei giusti tempi è chiaro che la Festa non si potrà tenere. Una “inqualificabile” gestione della cosa pubblica. Si calpesta anche la legge laddove la stessa impone che il Comune deve dare al cittadino una risposta in un tempo stabilito – prosegue – Non ha dato risposta il sindaco, l’assessore delegato, il funzionario responsabile, nessuno».