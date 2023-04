Si chiama “25 anni di InSuccessi” ed è il monologo che l’attore comico Davide La Rosa porterà in scena sabato 29 aprile, alle 21.00, al Convento Cabaret in via Castellana Bandiera 66, di Palermo.

Dopo 25 anni di carriera, l’artista palermitano si racconterà al pubblico, attraverso aneddoti e avventure che ha vissuto, dal momento in cui ha deciso di lasciare la sua città natale per fare l’attore. In 90 minuti di spettacolo, La Rosa aggiungerà piccoli e divertenti gossip sui vip con cui ha lavorato, da Enrico Papi a Gabriel Garko, passando per Anna Tatangelo, Valentina Persia e Giorgio Tirabassi.

Un attore, La Rosa, che ha attraversato in un quarto di secolo le rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato persino il modo di fare l’artista in teatro, con i social network che hanno reso la vita dei più grandi mattatori “tristemente comica pur di ricevere un like”.