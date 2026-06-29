“A Cruel Angel’s Thesis” è la miglior sigla anime al mondo: il trionfo senza tempo dell’opening di Neon Genesis Evangelion

Il ranking TBS delle migliori sigle anime

Certe canzoni non sono semplici sigle televisive: diventano simboli di un’intera generazione. È il caso di “A Cruel Angel’s Thesis”, interpretata da Yoko Takahashi, che è stata incoronata come la migliore sigla anime al mondo nel corso dello speciale televisivo “Professional Ranking”, trasmesso dall’emittente giapponese TBS.

La vittoria di Evangelion e il voto dei professionisti

La classifica è stata stilata grazie ai voti di 166 professionisti dell’industria musicale provenienti da 41 Paesi e regioni, chiamati a selezionare le opening più iconiche della storia dell’animazione giapponese. A conquistare il gradino più alto del podio è stata proprio la leggendaria sigla di Neon Genesis Evangelion, anime che, a trent’anni dalla sua prima trasmissione, continua a esercitare un’influenza enorme sulla cultura pop mondiale.

Perché “A Cruel Angel’s Thesis” è diventata un’icona globale

Un risultato che conferma l’impatto straordinario di un brano capace di superare i confini dell’animazione. Composta da Hidetoshi Satō e scritta da Neko Oikawa, “A Cruel Angel’s Thesis” è diventata negli anni un fenomeno culturale, ancora oggi protagonista di concerti, classifiche, karaoke e reinterpretazioni in tutto il mondo.

La vittoria assume un valore ancora maggiore considerando le opere lasciate alle sue spalle. La celebre opening di Evangelion ha infatti superato le sigle di franchise amatissimi come One Piece, Naruto, Demon Slayer e Dragon Ball Z, dimostrando come il suo fascino sia rimasto immutato nel tempo.

Il successo senza tempo dell’opening di Evangelion

Sin dalla sua pubblicazione nel 1995, il brano ha accompagnato milioni di spettatori nell’ingresso nell’universo creato da Hideaki Anno, diventando parte integrante dell’identità della serie. Ancora oggi bastano le prime note per essere immediatamente riconosciute dagli appassionati di anime di ogni età.

Il riconoscimento assegnato da TBS rappresenta l’ennesima consacrazione di una canzone che ha saputo trasformarsi in un vero e proprio fenomeno globale. A distanza di tre decenni, “A Cruel Angel’s Thesis” continua infatti a dimostrare che una grande opening può diventare molto più di una semplice introduzione: può entrare nella storia della musica e dell’immaginario collettivo.