A Catania il Suq aperto a cena

Consumare ai tavoli è vietato in zona arancione, restrizioni in vigore in tutta Italia fino al 26 aprile quando si sbloccheranno le zone gialle. Ma evidentemente a Catania la zona gialla -ancora lontana secondo quanto rivelato dai dati odierni- è già partita.

Il Suq, locale affiliato alla Putìa dell’Ostello, in piazza Currò si fa portavoce di aperture anticipate (al chiuso) anche oltre il coprifuoco. Nel video pubblicato su Instagram intorno alle 22:00 si vede chiaramente nel primo piano del locale tanti avventori seduti al tavolo intenti a consumare sushi come se niente fosse, come se fosse una normale sera di due anni fa.

L’unica norma rispettata? Non più di 4 persone al tavolo