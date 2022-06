Consumisti incalliti, accumulatori seriali di ricordi, oggetti utili e inutili che non riuscite a gettare via?

Futura Box è la nuova start up che risolverà ogni vostro problema di spazio.

Avete pensato a quanta roba c’è nelle nostre case? Quante volte ci rendiamo conto di non avere mai spazio a sufficienza per contenere tutti gli oggetti della nostra vita. C’è chi riesce a gettare via con facilità tutto, sono i “minimalisti”. Le loro case sono essenziali, povere di oggetti, soprammobili, a tratti vuote. C’è chi invece non riesce a gettare via nulla accumulando oggetti tra stanze, garage, depositi. E gli spazi sembrano non bastare mai con case disordinate e confuse con scatoloni ovunque. Affittare altri garage ha un costo importante e spesso questo non è esattamente alla portata di tutti.

C’è anche chi deve organizzare un trasloco e affronta quel terribile periodo degli scatoloni per casa e non sa quando potrà finalmente svuotarli nella nuova abitazione.

E poi ci sono le aziende, con quei fastidiosissimi archivi cartacei che ancora non possono essere eliminati e sommergono uffici e depositi. Sono forse le aziende e i piccoli artigiani che hanno oggi il maggior problema legato allo spazio. Spesso, infatti, sono i negozi, le aziende, i piccoli imprenditori che non dispongono di spazio a sufficienza o di eventuali magazzini per riporre la merce in eccesso, archivi o tutto ciò che è necessario per portare avanti un’attività. In un momento in cui si cerca di massimizzare il guadagno riducendo le spese, quello dello spazio, dell’affitto di un magazzino, diventa una variabile a cui rinunciare.

Futura Box, la nuova soluzione per un magazzino temporaneo a breve o lungo termine, è un nuovo progetto imprenditoriale nato a Catania. Una nuova start up il cui successo è già evidente.

Sono oltre 3000 metri quadri di superficie alla zona industriale, a due passi dall’aeroporto di Catania e dall’autostrada per Messina e Palermo, dove privati e aziende potranno comodamente conservare articoli di ogni genere. Questi, riposti su uno spazio di un pallet, saranno custoditi e vigilati 24 ore su 24 e completamente assicurati.

Futura Box è un nuovo progetto di deposito che punta al miglioramento di una delle più frequenti problematiche di privati e aziende: la disponibilità di spazio.

Con tariffe differenziate, a partire da 9,99 euro al mese, con Futura Box potrete conservare articoli senza limite temporale all’interno di questo magazzino. La merce dovrà avere una dimensione tale da poter essere riposta sullo spazio di un pallet. Nel caso di mobili quindi, questi dovranno essere smontati e magari riposti all’interno di scatoloni.

Niente più scatole tra i piedi nelle vostre case. Non sarà più necessario affittare 100 garage per riporre albero di Natale, vecchi oggetti, girelli e passeggini dei vostri figli ormai cresciuti ma che non volete gettare. Niente più magazzini improvvisati, niente più depositi con merce accatastata, niente più retrobottega che sembrano luoghi del terrore dove niente è in ordine e nulla si trova.

Per informazioni aggiuntive potete visitare il sito futurabox.it.