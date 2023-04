Se guardare un’opera d’arte può suscitare forti emozioni, pensate quanto possa essere entusiasmante dormirci dentro!

A Castel di Tusa, in provincia di Messina, si trova l’Atelier sul mare, museo-albergo d’arte contemporanea unico al mondo. L’albergo, legato al progetto di Fiumara d’arte, è stato innagurato nel 1991 e si sviluppa su tre piani in stile architettonico mediterraneo. Ogni camera rappresenta un’opera d’arte e solo entrando e abitando in una camera, l’opera d’arte sarà pienamente compresa.

L’atelier sul Mare: un omaggio alla bellezza.

“Devozione alla bellezza” sono infatti le parole che accolgono gli ospiti alla reception. Sulle pareti della hall gli articoli nazionali e internazionali dedicati negli anni a questo progetto. I costi relativi al pernottamento non sono eccessivi mentre è possibile recarsi in atelier soltanto per visitare le camere e catapultarsi all’interno delle opere d ‘arte.

Ogni giorno alle ore 12:00 la guida accompagnerà i visitatori all’interno delle camere, attraverso un percorso stabilito, spiegandone il senso. Sarà facile avere l’impressione di trovarsi altrove. In questa camera denominata Linea D’ombra, ad esempio, l’ artista siciliano Michele Canzoneri ha voluto dare un forte significato simbolico. Il letto galleggia al centro come una zattera in mezzo al mare, mentre sul pannello di vetro laterale è disegnata la linea del vento. La vasca da bagno è ricavata direttamente dalla terrazza coperta e in cui si può fare il bagno osservando il mare. I sanitari sono invece contenuti in dei barili alle spalle del letto.