Ylenia Bonavera, probabile decesso per dissanguamento. Lunedì i funerali

Lunedì 14 dicembre, nella chiesa Madonna delle Lacrime, di Bordonaro, saranno celebrati i funerali della giovanissima Ylenia Bonavera, messinese, che lo scorso 10 dicembre si è spenta presso l’ospedale Garibaldi-Centro, di Catania.

Le indagini sono ancora in corso ma dai social si diffonde il passaparola sulle cause del decesso: dissanguamento, dopo aver ricevuto una coltellata alla spalla, piuttosto che, come si era supposto da una prima ricostruzione, la morte per overdose. L’ipotesi è stata formulato poiché, Ylenia, quella fatidica notte, è stata trovata dai medici del presidio ospedaliero positiva all’alcol e alla droga. Tuttavia, dopo qualche giorno, viene messo in rete un video, divenuto virale, della scena del suo accoltellamento.

Di seguito riportiamo la notizia divulgata sui social da Diego Motta: “Ilenia è morta per dissanguamento ma non per overdose. Non lo diciamo noi ma il medico legale”